Doppia convenienza con HYPE: carta prepagata e bonus fino a 25 euro

Conto HYPE Premium è il conto all inclusive dell'azienda fintech HYPE che consente di accedere a tutti i servizi promossi dall'azienda, senza alcun tipo di limite. Tra i servizi inclusi vi sono anche quelli assicurativi, con una protezione completa su spese mediche, shopping, viaggi e quant'altro.

Altri punti di forza di HYPE Premium i prelievi gratuiti in tutto il mondo, la carta di debito World Elite Mastercard e l'assistenza prioritaria anche tramite l'app di messaggistica istantanea WhatsApp. Registrandosi oggi a Premium si riceve inoltre una carta virtuale subito disponibile in app e un bonus di 25 euro.

Le caratteristiche chiave di HYPE Premium

HYPE Premium è il conto online all-inclusive di HYPE, la start-up fintech italiana del Gruppo Sella. Con un abbonamento mensile di 9,90 euro al mese si ottengono innumerevoli vantaggi, tra cui ricariche senza limiti, prelievi gratuiti in qualsiasi valuta in tutto il mondo, bonifici istantanei gratuiti e il pagamento di bollette, bollettini e ricariche con zero commissioni.

Inclusa nel piano c'è anche la carta di debito esclusiva World Elite Mastercard, che permette di pagare sia in negozio che online ovunque ci si trovi senza commissioni. Un ulteriore vantaggio l'accesso esclusivo ad oltre 1.100 lounge aeroportuali, più il fast track gratuito negli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Venezia, Napoli, Torino, Catania e Olbia.

Vi è anche una copertura completa per le spese mediche, più il rimborso sia per il ritardo del volo che per lo smarrimento del bagaglio.

Potete aprire HYPE Premium tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale HYPE. La registrazione richiede solo pochi minuti del vostro tempo libero, con il bonus di 25 euro immediato più la carta virtuale in app.





