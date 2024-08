Doppia convenienza con Credem Link: canone zero e buoni Amazon fino a 250€

Credem offre doppia convenienza a tutti i nuovi clienti che apriranno il conto Credem Link: canone zero e buoni Amazon fino a 250 euro. Inoltre è inclusa la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, che permette di gestire il denaro in modo semplice e intuitivo grazie ai servizi di Home Banking e alla comoda App Credem Mobile.

La doppia convenienza del Conto Credem Link: canone zero e buoni Amazon

Uno dei punti di forza del conto Credem Link è la sua assoluta (e ci piace sottolinearlo) convenienza: canone zero e nessun requisito da rispettare. Inoltre, chi decide di aprire il conto e invita i propri amici a fare lo stesso, può ottenere fino a 250 euro in buoni Amazon.

Nel pacchetto bancario è inclusa la carta di debito con canone zero per il primo anno (dopo 1,50 euro al mese). Puoi anche richiedere la carta di credito Ego Classic, il cui costo annuale è di 39,99 euro, ma azzerabile raggiungendo 6.000 euro di spese. Se poi ami vedere i tuoi risparmi crescere, puoi optare per il Conto Deposito Più, che offre il tasso di interesse del 3,5% per i depositi a 6 mesi.

La parte più interessante è la promo "Porta un amico": ogni volta che un tuo amico apre il conto, tu ricevi un buono Amazon da 25 euro. Se riesci a convincere fino a 10 amici, puoi arrivare a 250 euro.

Doppia convenienza, quindi, con un conto online dove non mancano i vantaggi, tra cui il canone zero e buoni Amazon in regalo se inviti i tuoi amici. Apri il tuo conto oggi stesso e inizia subito a convincerli a far parte della famiglia Credem.





