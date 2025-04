Doppia connessione e 22h di audio: le JBL Quantum 360 wireless sono spettacolari

Approfitta di questa occasione unica per migliorare la tua esperienza di gioco con le straordinarie JBL Quantum 360 Wireless, ora disponibili con uno sconto esclusivo su Amazon. Al prezzo speciale di 84,99 €, risparmi 15 € rispetto al prezzo originale, ottenendo cuffie che combinano prestazioni audio avanzate e comfort senza compromessi.

Prestazioni audio su misura per il gaming

Il cuore pulsante delle JBL Quantum 360 Wireless è la tecnologia JBL QuantumSOUND Signature, progettata per offrirti un audio di qualità superiore. Grazie alla suite JBL QuantumENGINE per PC o all'app JBL Headphones, puoi personalizzare l'esperienza sonora secondo le tue preferenze, immergendoti completamente nel mondo del gioco.

Con una batteria che garantisce 22 ore di autonomia, queste cuffie sono perfette per sessioni di gioco prolungate. E se hai poco tempo, la funzione di ricarica rapida ti consente di ottenere un'ora di utilizzo con soli 5 minuti di carica. La connettività Bluetooth aggiunge libertà di movimento, mantenendo sempre un'elevata qualità audio.

Comfort e design ergonomico

Le JBL Quantum 360 Wireless sono progettate per offrire il massimo comfort, anche durante lunghe maratone di gioco. L'archetto leggero e i cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto traspirante assicurano un utilizzo confortevole per ore. Il design non è solo funzionale, ma anche robusto e leggero, con un peso contenuto.

Che tu giochi su PC, PlayStation 5 (con supporto per l'audio 3D), Nintendo Switch o Mac, queste cuffie si adattano perfettamente. Sono inoltre compatibili con le principali applicazioni di comunicazione, come Discord, Skype e TeamSpeak, rendendole ideali anche per l'uso quotidiano o lavorativo.

Il microfono con tecnologia Voice Focus garantisce comunicazioni nitide, ed è facilmente rimovibile quando non necessario. La risposta in frequenza di 20 Hz - 20.000 Hz assicura un suono cristallino in ogni situazione, rendendo queste cuffie un vero alleato per ogni gamer.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista ora le JBL Quantum 360 Wireless e scopri come un semplice upgrade possa trasformare la tua esperienza di gioco in qualcosa di davvero speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.