DOPPI SCONTI per robot aspira e lavapavimenti (solo su Amazon)

Abbiamo scovato per te una promo che ti permette di dire letteralmente addio alle pulizie di casa. Solo su Amazon ora puoi acquistare il robot aspira e lavapavimenti Lubluelu usufruendo di doppi sconti: allo sconto del 15% si somma un coupon sconto del valore di 35 euro.

In più mediante il servizio Cofidis puoi dilazionare la spesa e pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspira e lavapavimenti Lubluelu: il tuo più grande alleato nelle pulizie di casa!

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per pianificare i percorsi per pulire completa l'ambiente domestico e garantire un posizionamento preciso, anche al buio. Dotato di una potenza di aspirazione di 3000Pa questo utilizza la combinazione della spazzola a rullo e di setole in gomma per una pulizia più efficiente dell'80%. Le due spazzole laterali raccolgono polvere e detriti in modo ottimale. In più hai a tua disposizione ben 3 diversi livelli di potenza: 1400/1800/3000 da scegliere in base alle necessità. E poi con 3 livelli di controllo dell'acqua risulta adatto a diversi tipi di pavimentazione.

Può memorizzare fino a 5 mappe personalizzabili in base alle proprie preferenze. Le mappe delle case a più piani possono ora essere memorizzate con ancora più dettagli e precisione e supporta un'area di pulizia massima di 100 metri quadri. Puoi ovviamente impostare anche zone vietate dove non vuoi che il robot vada a pulire.

Scegli tra diverse modalità di pulizia tra cui: Timer, Zonata, Spot, Zona di Divieto Virtuale, Automatica, Volte di Pulizia, lava a forma di Y ecc. Semplicemente tramite l'app puoi personalizzare la programma delle pulizie di casa. Inoltre questo robot presenta ben 11 sensori a infrarossi che permettono di evitare accuratamente gli ostacoli e impediscono che questo cada dalle scale.

Prendilo ora su Amazon e accedi ai doppi sconti!

