Dopo aver provato la CASSA BOSE IN SCONTO non vorrai più tornare indietro: MUSICA TOP

Bose è una rinomata azienda americana specializzata nella produzione di apparecchiature audio e sistemi di altoparlanti. Amazon oggi applica uno sconto del 19% sulla cassa Bose per un prezzo finale di 144,99€.

La cassa Bose assicura qualità e affidabilità

Il diffusore SoundLink Flex di Bose è un compagno ideale per gli amanti della musica in viaggio e per chi desidera un'esperienza sonora eccezionale in qualsiasi ambiente. Questo diffusore Bluetooth portatile offre un ottimo design e un suono profondo, chiaro e coinvolgente, sia a casa che in giro.

Grazie alla tecnologia proprietaria PositionIQ, il SoundLink Flex rileva automaticamente la sua posizione, garantendo una qualità audio ottimale, indipendentemente dall'orientamento o dall'ambiente in cui ti trovi. Questo significa che puoi goderti la musica senza preoccuparti di regolare manualmente il diffusore.

La resistenza è una caratteristica fondamentale del SoundLink Flex, poiché è rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67. Questo diffusore è impermeabile, sigillato e galleggia, il che lo rende perfetto per le avventure all'aperto, senza il timore di danni causati da acqua, polvere o detriti. Inoltre, è costruito per resistere alle cadute e alla ruggine, grazie al suo design robusto.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 12 ore di autonomia con una singola ricarica, ed è facilmente ricaricabile tramite cavo USB-C incluso. In sintesi, il SoundLink Flex è il compagno di viaggio ideale per chi cerca un diffusore Bluetooth portatile resistente, con un audio di alta qualità e un design ben pensato.

Amazon applica un interessante sconto del 19% sulla cassa Bose per un prezzo finale d'acquisto pari a 144,99€.

