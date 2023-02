Dominio web gratis e hosting WordPress da 2,99 euro al mese con SiteGround

SiteGround, con le offerte lanciate in occasione di San Valentino, mette a disposizione la possibilità di accedere ad un piano di hosting per WordPress con dominio web gratis. Le proposte di SiteGround partono da 2,99 euro al mese + IVA, garantendo una serie di vantaggi crescenti per chi ha bisogno di un servizio completo di hosting. Tutte le offerte possono essere attivate direttamente online, con pochi click, e possono contare su di un periodo di 30 giorni di "garanzia" in cui è possibile richiedere un rimborso completo dell'importo speso.

Hosting WordPress con dominio web gratis: ecco le offerte di SiteGround

SiteGround è una delle piattaforme di riferimento per chi ha bisogno di un piano di hosting per WordPress davvero completo e flessibile, con la possibilità di soddisfare appieno le esigenze degli utenti "base" e degli utenti più avanzati. Con l'offerta in corso, tutti i piani proposti da SiteGround includono il dominio web gratis oltre al trasferimento gratuito del sito.

Le proposte di SiteGround sono:

StartUp al prezzo scontato di 2,99 euro al mese

al prezzo scontato di GrowBig al prezzo scontato di 5,49 euro al mese

al prezzo scontato di GoGeek al prezzo scontato di 8,49 euro al mese

I vantaggi inclusi sono crescenti. StartUp, ad esempio, è un piano pensato per utenti con un solo sito web e che, quindi, hanno bisogno di meno spazio web disponibile. Su tutti i piani, però, ci sono bonus come SSL, CDN e installazione plug-in gratis. GrowBig e GoGeek rappresentano le proposte più complete di SiteGround e, oltre al piano di hosting WordPress con dominio gratis, includono vantaggi aggiuntivi come il backup on demand e il PHP più veloce del 30%.

Chi ha bisogno di un piano di hosting può, quindi, valutare con attenzione le varie proposte di SiteGround in modo da individuare il piano giusto da attivare. Su tutte le offerte della piattaforma c'è la possibilità di ottenere un rimborso integrare della spesa sostenuta entro 30 giorni dall'attivazione. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.