Dominio gratuito e migrazione sito web: con Hostinger a soli 2,99€/mese

Sei pronto a lanciare il tuo progetto online? Hostinger ti mette in pole position con un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire: un dominio gratuito e la migrazione del sito web inclusi in un piano di hosting a soli 2,99€ al mese. Questo prezzo si deve all’incredibile sconto del 75%!

Il tuo sito online con Hostinger: dominio gratuito e molto altro

Con il piano Premium di Hostinger, hai a disposizione 100 siti web, 100 GB di memoria SSD per prestazioni fulminee, backup settimanali e SSL gratuito illimitato per la massima sicurezza dei tuoi dati. E con traffico e email illimitati, le possibilità sono infinite.

Hostinger offre anche funzionalità premium per WordPress che includono:

gestione dell’hosting;

accelerazione con LiteSpeed;

aggiornamenti automatici;

scansione vulnerabilità per garantire la massima sicurezza e prestazioni ottimali.

Per qualsiasi problema, puoi fare affidamento sul servizio di assistenza, disponibile 24/7. La migrazione gratuita del sito web è un altro vantaggio significativo, permettendoti di trasferire il tuo sito esistente senza problemi o costi aggiuntivi. E con strumenti di e-commerce avanzati, puoi avviare o espandere il tuo negozio online con facilità. Beneficerai di 0% di costi di transazione e oltre 20 metodi di pagamento.

Per quanto riguarda la sicurezza, grazie alla protezione DDoS standard, al firewall delle applicazioni web e allo scanner malware, il tuo sito sarà sempre protetto da attacchi e minacce online.

Approfitta di questa straordinaria offerta di Hostinger, che comprende tutti i servizi di hosting necessari per una buona manutenzione e gestione del tuo sito online. Con lo sconto del 75% e tutto a soli 2,99€ al mese, con dominio gratuito e migrazione inclusi, è il momento ideale per iniziare o migliorare la tua presenza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.