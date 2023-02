Dominio gratis e hosting scontato fino al 75% con Hostinger

Chi ha bisogno di un nuovo piano di hosting può oggi puntare su una delle soluzioni offerte da Hostinger, provider sempre più di riferimento per il settore, per qualità del servizio e convenienza. Per un periodo limitato, infatti, Hostinger propone una serie di offerte speciali con costo scontato e dominio gratis che possono rappresentare la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo piano di hosting.

In particolare, è possibile puntare su Premium Web Hosting, piano ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese e con 3 mesi gratis aggiuntivi. Lo sconto è del 75% ed è disponibile scegliendo gli abbonamenti da 12, 24 o 48 mesi. Optando per quest'ultima soluzione, inoltre, si avranno a disposizione anche i 3 mesi gratis aggiuntivi. Su tutte le offerte è disponibile il supporto 24/7 e la Garanzia di rimborso integrale da esercitare entro 30 giorni dall'attivazione.

Per scoprire i piani di hosting con dominio gratis proposti da Hostinger è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Fino al 75% di sconto e dominio gratis per i piani di Hostinger

Il punto di riferimento dell'offerta di Hostinger è Premium Web Hosting. Il piano in questione consente di ottenere un servizio di hosting per un massimo di 100 siti web, beneficiando di 100 GB di memoria SSD, larghezza di banda illimitata, e-mail e SSL gratis. Anche il domino è gratis. Per i siti in WordPress, inoltre, è possibile beneficiare della funzione di accelerazione WordPress con un plug-in all-in-one che garantirà una marcia in più.

La proposta di Hostinger presenta un costo di 2,99 euro al mese con 3 mesi gratis aggiuntivi disponibili scegliendo il piano da 48 mesi. Da notare che Hostinger propone anche il piano Single Web Hosting, in offerta a 1,49 euro al mese, per chi ha un solo sito web oltre a Business Web Hosting, con un pacchetto di servizi ottimizzato per le piccole e medie imprese, al prezzo scontato di 3,99 euro al mese.

Tutti i piani di Hostinger sono attivabili direttamente online.

Il provider mette a disposizione dei suoi clienti un servizio d'assistenza 24/7 oltre alla Garanzia di rimborso integrale che può essere esercitata entro 30 giorni dall'attivazione.

