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Dominio, 50 GB di spazio e suite IA inclusi: come avere un sito completo gratis per il primo anno

Sito web professionale gratis per un anno: la clamorosa offerta IONOS per andare online con l'IA.
Dominio, 50 GB di spazio e suite IA inclusi: come avere un sito completo gratis per il primo anno
Sito web professionale gratis per un anno: la clamorosa offerta IONOS per andare online con l'IA.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 11 set 2026
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Portare la propria attività sul web o lanciare un nuovo progetto digitale non è mai stato così semplice grazie alla promozione firmata IONOS, che ti mette a disposizione il pacchetto MyWebsite Now Plus in maniera completamente gratuita per il primo anno garantendoti un risparmio pazzesco rispetto al listino standard.

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Questa soluzione rende tutto più semplice grazie al generatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale: ti basterà descrivere la tua idea affinché il sito prenda forma proprio come lo avevi desiderato senza toccare una riga di codice e senza disegnare nulla a mano. Naturalmente, sarai sempre libero di fare tutte le modifiche che richiedi necessarie, ma l'intelligenza artificiale è pronta a supportarti in ogni parte del processo creativo riguardante loghi, schemi cromatici, immagini e persino testi di ottimizzazione intelligente in ambito SEO.

Dal punto di vista tecnico, avrai invece a disposizione un dominio personalizzato incluso per un anno, una casella e-mail professionale da 12GB, uno spazio web da 50GB per ospitare fino a 200 pagine con design interamente responsivo e tutta una serie di strumenti che comprendono l'analisi in tempo reale del traffico e la funzione di intelligenza competitiva per tenere sotto controllo la tua concorrenza.

In tutto questo, potrai contare infine su un consulente dedicato pronto a darti consigli strategici per il tuo sito web. A costo zero per un anno.

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