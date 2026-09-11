Dominio, 50 GB di spazio e suite IA inclusi: come avere un sito completo gratis per il primo anno

Portare la propria attività sul web o lanciare un nuovo progetto digitale non è mai stato così semplice grazie alla promozione firmata IONOS, che ti mette a disposizione il pacchetto MyWebsite Now Plus in maniera completamente gratuita per il primo anno garantendoti un risparmio pazzesco rispetto al listino standard.

Questa soluzione rende tutto più semplice grazie al generatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale: ti basterà descrivere la tua idea affinché il sito prenda forma proprio come lo avevi desiderato senza toccare una riga di codice e senza disegnare nulla a mano. Naturalmente, sarai sempre libero di fare tutte le modifiche che richiedi necessarie, ma l'intelligenza artificiale è pronta a supportarti in ogni parte del processo creativo riguardante loghi, schemi cromatici, immagini e persino testi di ottimizzazione intelligente in ambito SEO.

Dal punto di vista tecnico, avrai invece a disposizione un dominio personalizzato incluso per un anno, una casella e-mail professionale da 12GB, uno spazio web da 50GB per ospitare fino a 200 pagine con design interamente responsivo e tutta una serie di strumenti che comprendono l'analisi in tempo reale del traffico e la funzione di intelligenza competitiva per tenere sotto controllo la tua concorrenza.

In tutto questo, potrai contare infine su un consulente dedicato pronto a darti consigli strategici per il tuo sito web. A costo zero per un anno.

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