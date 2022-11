Domestika x Black Friday: corsi a partire da 9,90€

Sconti, promozioni e affari: il Black Friday è una vera e propria "mania" che da diversi anni ha lasciato gli Stati Uniti diffondendosi un po' in tutto il mondo - Italia compresa. Sono tantissimi gli shop e le piattaforme che offrono i loro sconti migliori in occasione del venerdì nero dello shopping: tra queste c'è anche Domestika, tra le più amate nel settore dell'e-learning, che ha lanciato una promozione molto interessante: una selezione di corsi a partire da soli 9,90 euro l'uno.

Un prezzo davvero competitivo, che difficilmente possiamo trovare il resto dell'anno. Perciò, se ti interessa acquisire nuove competenze (o migliorare quelle che già possiedi) questa è l'occasione giusta.

Sono molteplici le categorie proposte da Domestika: da quelle di stampo creativo (come illustrazione, craft, architettura) fino a quelle legate al mondo del marketing e business. Moltissimi anche i corsi introduttivi dedicati a diversi programmi, sia Adobe che 3D o animazione, e linguaggi di programmazione. Che tu sia un principiante oppure un utente di livello avanzato, troverai sicuramente un corso adatto a te.

Ogni corso propone videolezioni online, on-demand e ad accesso illimitato, che possono essere visualizzate in qualsiasi momento anche offline e più volte. Non c'è nessuna data di scadenza. Otterrai, inoltre, diverse risorse aggiuntive e l'accesso alla community di appassionati come te con tanto di forum dedicato in qui puoi confrontarti e condividere i tuoi progressi con altri utenti e con l'insegnante.

Il catalogo Domestika è davvero vasto: a questo link puoi visualizzare tutti i corsi disponibili in offerta a partire da 9,90 euro. La promozione scadrà a breve: approfittane prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.