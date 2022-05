Domestika: pacchetto da 3 corsi al 32% di sconto

Illustrazione, craft, web & app design, fotografia e video, marketing & business: sono soltanto alcuni fra i corsi che Domestika propone sulla propria piattaforma online. Corsi particolarmente amati dagli utenti: sono migliaia quelli che si affidano, ogni giorno, alla professionalità degli insegnanti Domestika. Grazie all'offerta attiva, è possibile acquistare un pacchetto da tre corsi al prezzo scontato di 24,90 euro, pari al 32% di sconto. Questa promozione è perfetta per tutti coloro che cercano una nuova spinta creativa, lasciandosi ispirare proprio da loro, quei professionisti che preparano con cura ogni singola lezione.

Domestika, sconti su una selezione di corsi

Fra i corsi più venduti troviamo, in primo luogo, quelli a tema illustrazione. Tecniche di disegno, sketching, acquerello e perfino tatuaggi, ma anche lezioni dedicate all'arte digitale e i relativi programmi – come Adobe Photoshop oppure Procreate. Per gli appassionati di fai-da-te ci sono i corsi di craft: uncinetto, design e costruzione di mobili, scultura in argilla, falegnameria e cake design sono soltanto alcuni degli argomenti più gettonati. Molto interessanti anche i corsi di marketing & business (Google e Facebook Ads, brand strategy e copywriting, tanto per citarne qualcuno) e web & app design.

Completano l'ampio catalogo i corsi di scrittura, fotografia e video – rivolta, soprattutto, al mondo dei social network e in particolare di Instagram –, architettura, moda e architettura. Ogni corso Domestika offre una serie di videolezioni, che sono on-demand e ad accesso illimitato per permetterti di imparare a tuo ritmo. Sono spesso incluse, inoltre, risorse extra messe a disposizione dall'insegnante. Al termine di ogni corso riceverai un attestato di completamento personalizzato. Con la promozione, a tempo limitato, attualmente attiva è possibile acquistare un pacchetto contenente tre corsi al prezzo scontato di soli 24,90 euro.

