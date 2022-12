Domestika, i 5 nuovi corsi (in sconto) da non perdere

Con il nuovo riassortimento, Domestika ha aggiunto tantissimi nuovi corsi davvero interessanti. A un prezzo scontatissimo: in occasione degli ultimi giorni di promozioni da Cyber Monday, tutte le offerte sono ancora attive per un periodo limitato di tempo. Se hai intenzione di apprendere nuove competenze risparmiando, questo è il momento giusto.

I nuovi corsi Domestika toccano diversi argomenti, che vanno dall'illustrazione al graphic design, fotografia, ma anche marketing e tecniche imprenditoriali. Ti segnaliamo i 5 corsi più interessanti e da non perdere.

I 5 nuovi corsi (in sconto) scelti da noi

Tecniche imprenditoriali innovative (19,90 euro) - Pensavi che l'imprenditorialità non fosse legata alla creatività? In questo corso online, Carolina Rodríguez e Carlos Murillo ti mostrano il contrario. Attraverso un caso specifico, ti insegneranno come sviluppare il tuo progetto imprenditoriale nel modo più innovativo possibile, puntando sul prodotto, sul brand e sul team. Graphic design con figure geometriche di base (19,90 euro) - A volte le forme geometriche più semplici hanno la capacità di trasmettere idee complesse. In questo corso online , il graphic designer Esteban Ibarra ti insegnerà come creare identità visive basate su risorse geometriche. Creazione di sticker animati per social media con Procreate (19,90 euro) - In questo corso online imparerai come utilizzare Procreate per produrre adesivi e GIF che possono essere condivisi sui social network. Google, Facebook e Instagram Ads: potenzia le tue performance (19,90 euro) - In questo corso online imparerai come far crescere la tua attività online utilizzando Google, Facebook e Instagram Ads. Per il progetto finale, creerai una campagna di acquisizione pronta all'uso. Che si tratti di potenziare la tua attività o aumentare la tua visibilità online, avrai tutto ciò di cui hai bisogno. Editing di un documentario con Adobe Premiere Pro (14,90 euro) - In questo corso online, l'artista visiva Martina de Alba ti insegna le sue tecniche di editing per raccontare storie coinvolgenti che evocano emozioni. Impara a creare un breve documentario in Premier Pro passo dopo passo, dalla struttura al montaggio finito.

Cosa offre un corso Domestika

Tutti i corsi Domestika possono contare sull'esperienza di un insegnante professionista, il che garantisce un'altissima qualità dei contenuti proposti. Ogni videolezione proposta è online, on-demand e ad accesso illimitato. L'utente può così scegliere in autonomia quando e come seguire il corso, in base alle proprie esigenze e necessità. Senza lo stress di orari da rispettare e impegno costante.

Gli insegnanti non condividono solamente lezioni: spesso, infatti, includono nei propri corsi anche delle risorse aggiuntive - come testi esplicativi ed esercitazioni pratiche - per aiutare gli utenti a consolidare quanto appreso. Esistono corsi rivolti sia ai principianti che vogliono imparare qualcosa di nuovo, sia a chi ha già qualche nozione e vuole potenziarla. Perciò troverai moltissimi corsi introduttivi e di approfondimento.

I corsi che ti abbiamo proposto si basano principalmente sull'apprendimento di nuove skill sia dal punto di vista pratico/creativo - come Adobe Premiere Pro e Procreate - che economico, come il corso di ads e di tecniche imprenditoriali. Qualunque siano i tuoi interessi, falli sbocciare con un corso Domestika: a questo link troverai il catalogo completo e potrai accedere alla speciale promozione, che permette di risparmiare su tutti i corsi. Ma affrettati: gli sconti sono validi ancora per poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.