Domestika, i 10 nuovi corsi a meno di 10€ da non perdere

Tornano i saldi Domestika, giusto in tempo per l'inizio delle lezioni scolastiche: tutti i corsi sono in offerta al prezzo speciale di soli 9,90 euro l'uno. Un'ottima occasione per portarsi a casa eccellenti lezioni a cura dei massimi esperti del settore, risparmiando al tempo stesso. Nel vasto catalogo in promozione troverai corsi di illustrazione, craft, ma anche marketing e business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web e app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio. L’offerta è a tempo limitato: scadrà tra pochi giorni!

Domestika: 10 nuovi corsi da non lasciarsi sfuggire

Regolarmente, Domestika pubblica sulla propria piattaforma nuovi corsi dei generi più disparati. Ecco 10 corsi che sono stati da poco resi disponibili e che potrebbero potenzialmente diventare degli ottimi best seller. Ovviamente in sconto a 9,90 euro.

“Design di pagine web interattive con Figma” – Impara a creare pagine web interattive, memorabili e facili da programmare, tenendo in considerazione il comportamento dell'utente; “Fotoritocco professionale di prodotto con Photoshop” – Scopri come migliorare un prodotto con una foto impeccabile, dalla creazione di sfondi puliti all'ottimizzazione degli oggetti, passando per l'uso di texture e gradienti di luce; “Graphic design e sperimentazione: trova soluzioni creative” – Impara a sperimentare con i processi di graphic design e moltiplica le tue risorse per creare lavori d'autore o commerciali; “Illustrazione digitale in stile analogico con Procreate” – Impara ad applicare tecniche tradizionali con mezzi digitali per creare opere d'arte dal sapore nostalgico perfettamente ricche di imperfezioni; “Ideazione e visualizzazione architettonica con Blender” – Impara a utilizzare illuminazione, colore e materialità per la visualizzazione di spazi con Blender; “SEO on-page per principianti: ottimizza il tuo sito web” – Potenzia la visibilità organica del tuo sito web imparando tecniche per ottimizzare long-form content e pagine prodotto, e traccia le performance attraverso i KPI SEO; “Illustrazione animata con After Effects per social media” – Impara tecniche di animazione per dare vita alle tue illustrazioni vettoriali con After Effects e scopri come farti notare sui social media; “Introduzione al growth marketing per prodotti digitali” – Impara passo dopo passo tutto il percorso per promuovere la crescita continua e duratura di un prodotto o business digitale; “CRO: ottimizza un e-commerce” – Impara le tecniche per potenziare le conversioni di un negozio online e aumentare le sue vendite e i suoi abbonati; “Introduzione ai VFX con Maya e After Effects” – Impara l'intero processo degli effetti visivi e dai forma a video realistici con tocchi surreali con rendering e compositing di oggetti per video in live action.

Corsi adatti a tutti, dai principianti agli esperti

La maggior parte dei corsi Domestika è dedicata a un pubblico di livello principiante, compresi coloro che non hanno mai avuto a che fare con l'argomento selezionato prima d'ora. Naturalmente ci sono anche corsi approfonditi e di livelli superiori che ben si adattano alle esigenze degli utenti più esperti. I corsi Domestika offrono videolezioni on-demand e ad accesso illimitato, accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno una scadenza vera e propria, quindi possono essere seguiti e visualizzati (anche più volte) quando lo ritieni opportuno. Approfitta dell’offerta: tutti i corsi ( disponibili a questo link) sono ora in sconto a soli 9,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.