Domestika, ecco il nuovo codice sconto da 10€ di ottobre

Halloween si avvicina e D0mestika lancia due interessanti promozioni. La piattaforma di apprendimento tra le più amate del web propone uno sconto del 58% sull'acquisto in un pacchetto da 3 corsi, che potrai scegliere autonomamente da un'ampia selezione. Inoltre, offre un codice sconto da 10 euro, valido per acquisti superiori a 20 euro.

Consigli d'acquisto per comporre il tuo pacchetto

«Smaschera senza paura la tua creatività» è il nome della promozione, che offre 3 corsi a scelta al prezzo di 37,90 euro anziché 89,70. Sono numerosissime le categorie tra cui scegliere, adatte sia agli utenti principianti che a quelli più esperti: illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Ogni corso offre videolezioni online, on-demand e ad accesso illimitato, così potrai riguardarle quante volte vorrai. Gli insegnanti (tutti esperti del settore) integrano spesso anche testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Ecco i nostri consigli d'acquisto se non sai come comporre il tuo pacchetto Domestika:

Introduzione a Procreate - In questo Domestika Basics di 7 corsi, imparerai a padroneggiare senza bisogno di conoscenze pregresse insieme a Román García, illustratore e biologo che ha collaborato con il National Geographic e l'Orto Botanico di Madrid;

- In questo Domestika Basics di 7 corsi, imparerai a padroneggiare senza bisogno di conoscenze pregresse insieme a Román García, illustratore e biologo che ha collaborato con il National Geographic e l'Orto Botanico di Madrid; Blender per principianti - In questo Domestika Basics di 7 corsi imparerai a usare gli strumenti di base di Blender, scoprendo tutte le possibilità di composizione, animazione ed editing di immagini e video. Con l'artista digitale Carlos Sifuentes come guida, sarai in grado di creare contenuti 2D e 3D come un vero professionista;

- In questo Domestika Basics di 7 corsi imparerai a usare gli strumenti di base di Blender, scoprendo tutte le possibilità di composizione, animazione ed editing di immagini e video. Con l'artista digitale Carlos Sifuentes come guida, sarai in grado di creare contenuti 2D e 3D come un vero professionista; Introduzione a ZBrush - In questo Domestika Basics imparerai i fondamenti teorici e tecnici della scultura digitale in ZBrush, affrontando tutti gli strumenti di base che ti aiuteranno a padroneggiare questa piattaforma, anche se non hai mai usato il programma prima. Questo corso è appositamente progettato per farti perdere la paura della modellazione 3D;

- In questo Domestika Basics imparerai i fondamenti teorici e tecnici della scultura digitale in ZBrush, affrontando tutti gli strumenti di base che ti aiuteranno a padroneggiare questa piattaforma, anche se non hai mai usato il programma prima. Questo corso è appositamente progettato per farti perdere la paura della modellazione 3D; Introduzione ad Autodesk Maya - In questo Domestika Basics di 6 corsi, imparerai dalla mano del modellatore 3D Miguel Miranda, ad utilizzare tutti gli strumenti che Maya offre da zero, vedendo le tecniche per modellare i personaggi, creare materiali e luci e renderizzare la scena.

Ottieni un buono sconto Domestika di 10 euro

Per risparmiare ancor più sui tuoi acquisti, puoi affiancare la promozione al 58% di sconto con un codice Domestika da 10 euro. Tutto ciò che dovrai fare per riscattarlo è inserire il coupon CREATE-PROMO2 nell'apposito box in fase d'acquisto. Valido per acquisti superiori a 20 euro, non è cumulabile con altri buoni e non è valido per l’acquisto di pacchetti o abbonamenti Domestika Plus.

