Domestika, ecco il Cyber Monday: 1000 corsi a meno di 10€

Dopo le offertissime del Black Friday, Domestika entra nel vivo delle sue promozioni con il Cyber Monday. Oltre ai sostanziosi sconti applicati a tutto il catalogo della piattaforma, la promozione più interessante riguarda ben 1000 corsi che sono in offerta a soli 9,90 euro l'uno. Il prezzo vantaggioso li rendono un must have per tutti coloro che vogliono apprendere nuove competenze senza lo stress di corsi continui e regolari: con Domestika, infatti, decidi tu quando e come seguire le lezioni.

Marketing e business, grafica e skill informatiche: sono diversi i campi di apprendimento con cui puoi confrontarti in Domestika. Tra corsi introduttivi per software e linguaggi di programmazione, esplorando il vasto catalogo troverai sicuramente un argomento che fa al caso tuo. Se approfitti per tempo della promozione, potrai anche portarti a casa un corso a un prezzo stracciato.

Ogni corso Domestika può contare sulla presenza di un insegnante esperto, con esperienza decennale alle spalle, che garantisce un'altissima qualità. Ogni videolezione è online, on-demand e ad accesso illimitato, così che l'utente possa scegliere autonomamente quando e come seguire il corso in base alle proprie esigenze e necessità. Senza lo stress dei classici corsi, in cui è richiesta presenza e impegno costante.

Non solo lezioni, gli insegnanti spesso condividono con i propri utenti anche risorse aggiuntive come testi esplicativi ed esercitazioni pratiche per aiutarli a consolidare meglio quanto appreso durante il corso. Non serve essere degli esperti per prendere parte alle lezioni: la maggior parte dei corsi in catalogo Domestika, infatti, sono rivolte a un'utenza prevalentemente di livello principiante. Perciò troverai numerosi corsi introduttivi, oltre che quelli di approfondimento.

Approfitta della promozione cliccando qui: è valida ancora per qualche giorno, poi anche il Cyber Monday volgerà al termine.

