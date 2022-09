Domestika: 5 corsi sui programmi design in offerta

Architettura e interior design: due professioni che un tempo si affidavano solo a carta e penna, mentre oggi possiamo fare affidamento su una serie di ottimi programmi. Per te che vuoi imparare tutti i trucchetti di SketchUp, Unreal Engine e altri software dedicati, Domestika ha pensato una speciale promozione: un pacchetto da 3 corsi a scelta tra una vastissima selezione. Anche il prezzo è vantaggioso, poiché acquistando la box i tre corsi li pagherai poco più di 10 euro l'uno.

Software design: i nostri consigli d'acquisto

Non sai quale corso scegliere? Hai tempo ancora qualche giorno per navigare tra le tantissime opzioni. Nel frattempo puoi farti un'idea seguendo i nostri consigli d'acquisto.

“Introduzione a SketchUp” di Alejandro Soriano – Impara a disegnare e modellare in 3D in maniera rapida, efficace e professionale con il software SketchUp.

di Alejandro Soriano – Impara a disegnare e modellare in 3D in maniera rapida, efficace e professionale con il software SketchUp.

"Introduzione ad AutoCAD" di Alicia Sanz – Impara da zero a disegnare le piante dei tuoi progetti architettonici su Windows con il software più utilizzato del mercato.

di Alicia Sanz – Impara da zero a disegnare le piante dei tuoi progetti architettonici su Windows con il software più utilizzato del mercato.

"Autodesk Revit per principianti" di BIM it – Impara a modellare edifici in 3D con precisione ed esattezza utilizzando il software BIM leader.

di BIM it – Impara a modellare edifici in 3D con precisione ed esattezza utilizzando il software BIM leader.

"Introduzione a Unreal Engine 4 per ArchVIZ" di Miguel Albo – Impara da zero a renderizzare scene di computer grafica 3D in tempo reale usando il famoso software di Epic Games.

di Miguel Albo – Impara da zero a renderizzare scene di computer grafica 3D in tempo reale usando il famoso software di Epic Games.

"Introduzione a Lumion" di Salva Moret Colomer – Impara a inserire i tuoi progetti architettonici nell'ambiente e anticipa la realtà ai tuoi clienti con render animati sorprendenti.

Come comporre il tuo pacchetto? Per prima cosa dovrai accedere alla pagina dell’offerta attraverso questo link. Dopo aver individuato i tre corsi che ritieni più adatti alle tue esigenze, fai clic sul bottone corrispondente e crea il tuo pacchetto a soli 37,90 euro. Ogni corso è composto da videolezioni on-demand ad accesso illimitato, a cui potrai accedere dove vuoi, quanto vuoi e da qualunque dispositivo, per guardare e riguardare tutte le lezioni e imparare seguendo il tuo ritmo. Sono inoltre accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.