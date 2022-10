Domestika, 5 corsi per Adobe Photoshop in offerta

Adobe Photoshop è il software di manipolazione immagine per eccellenza, utilizzato da professionisti di tutto il mondo. C'è sempre qualcosa da imparare: uno strumento nuovo, una funzionalità inedita, un processo che non si conosceva. Perciò ogni occasione è utile per informarsi e formarsi. Che tu sia un principiante oppure un esperto, ecco 5 ottimi corsi Domestika tutti dedicati a Photoshop, in offerta grazie alla promozione in corso.

I 5 migliori corsi dedicati ad Adobe Photoshop

Ritratti digitali fantastici con Photoshop - In questo corso, Karmen ti mostrerà le linee morbide e scintillanti della sua raffinata tecnica per creare ritratti digitali fantasy che raccontano un'atmosfera eterea, con precisione e abilità. Il suo modo di usare Adobe Photoshop è facile da seguire e ti darà tutti gli strumenti necessari per fondere la tua immaginazione con questo programma per creare la tua narrazione fantasy unica nei tuoi ritratti digitali.

Adobe Photoshop per correzione del colore - In questa base di 5 corsi, sarai in grado di padroneggiare il software di fotografi e designer Adobe Photoshop, in un modo più avanzato e approfondendo azioni specifiche che ti porteranno a raggiungere l'eccellenza nella correzione del colore e color grading , dal fotografo e professore Manu Torres.

Ritocco fotografico ed effetti visivi con Photoshop - In questo corso, Mario ti insegnerà come utilizzare gli strumenti di Photoshop in modo creativo. Imparerai nuove e sorprendenti tecniche di ritocco ed effetti visivi che ti aiuteranno a dare un salto di qualità ai tuoi disegni e fotografie ma, soprattutto, alle tue composizioni fotografiche. Imparerai nuovi modi per realizzare fotocomposizioni realistiche con un tocco cinematografico, integrando, in modo naturale, tutti i tipi di effetti visivi.

Adobe Photoshop per concept art - Se hai sempre voluto iniziare nel mondo dei concept art , in questo Domestika Basics imparerai a creare personaggi e mondi incredibili con Photoshop dalla mano di Nacho Yagüe, concept artist con più di 16 anni di esperienza che ha lavorato per titoli famosi come "Splinter Cell: Blacklist", "Assassin's Creed Unity" o "Watch Dogs 2".

Animazione psichedelica con Photoshop e After Effects - In questo corso scoprirai il colorato universo dell'animazione psichedelica insieme a Klarens. Trasforma semplici immagini in opere d'arte retrofuturistiche per sorprendere ed emozionare il tuo pubblico. Combina Adobe Photoshop e After Effects per creare animazioni psichedeliche da condividere con il mondo intero.

Domestika, corsi per tutti i gusti

Dall’illustrazione al craft, passando per marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia e infine musica e audio. Queste sono le categorie che Domestika mette a disposizione per i suoi utenti. Ogni corso è composto da un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato, visualizzabili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Includono, inoltre, testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. A questo link puoi visualizzare l'intero catalogo scontato Domestika.

