Domani è la Giornata Mondiale della Fotografia: il regalo di pCloud

Domani, martedì 19 agosto, si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, un invito a dare valore agli scatti che raccontano la nostra vita: paesaggi mozzafiato, volti indimenticabili o istanti catturati per caso con il telefono. Le foto sono la memoria visiva del nostro percorso e meritano di essere protette.

Per l'occasione, pCloud mette a disposizione 10 GB gratuiti di archiviazione online a chi si registra subito, con in più sconti speciali sui piani Premium fino a 10 TB. Un'opportunità ideale per chi vuole mettere al sicuro i propri ricordi senza rinunciare a spazio per nuove avventure.

Giornata Mondiale della Fotografia: perché scegliere pCloud per proteggere e condividere le tue foto

Le immagini custodiscono emozioni che non vogliamo perdere, ma basta poco per vederle sparire: un errore di cancellazione o lo smartphone che smette di funzionare. Con pCloud, ogni scatto e ogni video vengono caricati in automatico sul cloud, liberando memoria dal dispositivo e garantendo che nulla vada perso.

Grazie al pCloud Virtual Drive, puoi sincronizzare intere raccolte fotografiche su più dispositivi e ritrovarle sempre a portata di mano, sia a casa che in viaggio. La piattaforma offre anche strumenti avanzati di condivisione: link personalizzati, protezione con password e scadenze per i file, così da gestire i tuoi contenuti in piena sicurezza.

Sul fronte della protezione, pCloud utilizza standard di crittografia TLS/SSL e garantisce opzioni di archiviazione sicure per dati e immagini. Non manca nemmeno un lettore integrato per ascoltare musica o guardare video direttamente dal cloud, senza dover scaricare i file.

Iscrivendoti oggi dal sito ufficiale, puoi approfittare della promo estiva con 10 GB gratuiti e iniziare a salvare i tuoi momenti più preziosi. Così domani potrai celebrare la fotografia con la certezza che i tuoi ricordi siano al sicuro e sempre disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.