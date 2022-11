Dolcetto o scherzetto? Hosting Keliweb a metà prezzo

La notte più paurosa dell'anno è tornata: Halloween è una di quelle ricorrenze più amate da grandi e piccini. Questo 31 ottobre, però, non ci sono solamente feste in costume, dolcetti o scherzetti e maratone di film horror, bensì anche preziose opportunità dalle aziende che offrono sconti speciali per festeggiare. Tra queste c'è anche Keliweb, che proprio in occasione di Halloween ha lanciato una speciale promozione: il 50% di sconto su uno dei piani hosting WordPress più richiesti. Un'occasione unica, valida ancora per pochissimi giorni.

Offerta di Halloween: i dettagli

L'offerta di Keliweb è rivolta al piano hosting WordPress Start. Si tratta di un pacchetto dedicato principalmente a chi vuole iniziare il proprio percorso online con il CMS più utilizzato al mondo, ovvero WordPress. Lo sconto al 50% è riservato alle nuove attivazioni e si riferisce al primo anno. Ma cosa offre, nel concreto, il piano?

Come abbiamo anticipato, WordPress Start è pensato per gli utenti alle prime armi, che vogliono avviare il loro primo progetto digitale, incluso chi vuole aprire un nuovo e-commerce. Un bacino di utenza che include sia gli utenti privati che le piccole e medie imprese o le nuove web agency. Rappresenta così una soluzione economica e semidedicatta - un passo avanti rispetto all'hosting condiviso.

Ecco le risorse principali incluse nel piano:

Dominio .it gratis

2 vCore CPU

10 GB SSD Spazio web

2 GB RAM dedicata

10 Caselle Email

3 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/

Backup Plus

Pannello cPanel

Supporto MultiPHP

Tool Migrazione

Supporto tecnico h24

Un'offerta davvero interessante, dunque, per iniziare senza spendere cifre esagerate. L'offerta al 50% di sconto è valida solamente per pochi giorni: clicca qui per accedere al prezzo scontato e avviare subito il tuo nuovo progetto digitale risparmiando la metà e pagando solamente 17,45 euro per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.