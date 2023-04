Documenti e file a rischio? Proteggi il tuo lavoro con NordLocker

Sempre più persone, sia in ufficio o da remoto, lavorano abitualmente davanti a un computer collegato alla rete.

Sebbene questo contesto lavorativo offre dei vantaggi, ci sono anche dei rischi da non sottovalutare. Senza adeguate protezioni, infatti, documenti e file sensibili sono potenzialmente alla mercé dei criminali informatici.

Al giorno d'oggi, infatti, esistono diversi tipi di minaccia che prendono di mira i dati più importanti presenti sui nostri computer. Tra di essi, il fenomeno ransomware ha raggiunto dimensioni impressionanti, causando danni per milioni di dollari in aziende di tutto il mondo.

Saper prendere le adeguate precauzioni, dunque, è importante sia per i lavoratori indipendenti che per contesti aziendali più complessi.

I tuoi documenti e file a rischio? Elimina lo stress con NordLocker

Se da una parte i classici antivirus restano pressoché indispensabili, avere uno spazio cloud protetto dove salvare i dati più preziosi resta una priorità.

Anche in questo caso, però, è bene scegliere il provider con attenzione. NordLocker, per esempio, in questo contesto offre la miglior soluzione possibile.

Stiamo parlando di uno spazio cloud protetto attraverso crittografia End-to-end: ciò significa che, neanche NordLocker è in grado di sapere quali file stai conservando nel tuo spazio dedicato.

L'utilizzo di questo servizio, poi, è alla portata di tutti. Si parla di un client, nel quale vanno semplicemente trascinati i file da proteggere tramite puntatore del mouse, con il più classico dei sistemi drag'n drop.

Con questa semplice azione, è possibile realizzare una copia sicura, indispensabile per evitare i già citati ransomware così come qualunque altro pericolo online. Non solo: in questo modo, anche in caso di guasto sul dispositivo locale, è possibile comunque proteggere i file dalla potenziale (e disastrosa) perdita.

La sottoscrizione Business, che permette di proteggere fino a 500 GB di file, è ora disponibile con il 30% di sconto.

Parliamo dunque di appena 8,99 dollari al mese per ottenere tutta la protezione di NordLocker.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.