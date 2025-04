Documenti di lavoro al sicuro nello spazio cloud di Internxt (ora in offerta)

Perdere i documenti di lavoro conservati nella memoria del computer può comportare conseguenze pesanti sul proprio futuro in azienda. A parte il rischio concreto di licenziamento, si può andare incontro perfino ad una causa legale del proprio datore di lavoro. Ecco perché, se si lavora con dati sensibili, è necessario dotarsi di uno spazio cloud dove memorizzare in totale sicurezza questo tipo di file.

Una delle soluzioni migliori in tal senso la offre Internxt, servizio cloud storage con base in Spagna che ha nell'archiviazione crittografata il suo fiore all'occhiello. Al momento sul sito ufficiale è in corso un'offerta sui piani a vita da 1TB, 3TB e 5TB, tutti e tre scontati del 70% con prezzi a partire da 270 euro (pagamento unico).

I principali punti di forza di Internxt

A differenza della maggior parte dei servizi di cloud storage, anche quelli più famosi, Internxt garantisce un'archiviazione crittografata, a tutto vantaggio della sicurezza dei file che l'utente intende memorizzare in cloud. Entrando più nel dettaglio, la crittografia a conoscenza zero viene impiegata ancora prima che i file lascino il proprio dispositivo per raggiungere lo spazio cloud.

Un altro vantaggio di Internxt rispetto agli altri servizi di cloud storage è la conformità al GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati voluto dall'Unione europea. Come è facile intuire, si tratta di un elemento che gioca a favore della tutela dei dati personali degli utenti e della loro privacy.

A tutto questo si aggiunge poi la disponibilità dei piani a vita, soluzioni più vantaggiose nel medio lungo-termine rispetto ai classici abbonamenti mensili o annuali. Oltre al vantaggio del risparmio, i piani lifetime consentono anche di ottenere uno spazio di archiviazione più generoso: nel caso specifico, Internxt si spinge fino a 5TB.

Lo sconto del 70% sui piani a vita di Internxt, disponibile sul sito ufficiale dell'azienda spagnolo, è valido per un periodo di tempo limitato.

