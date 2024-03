Doctor Who 14: dove vedere la nuova stagione della serie

La nuova stagione di Doctor Who, la quattordicesima, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 11 maggio e sarà trasmessa in contemporanea con il Regno Unito. Gli episodi della nuova stagione, che vede come protagonista, nel ruolo del quindicesimo dottore, Ncuti Gatwa, saranno disponibili su Disney+ che si conferma un punto di riferimento assoluto per lo streaming in Italia.

In attesa dell'arrivo del primo episodio, è possibile giocare d'anticipo e attivare subito un abbonamento a Disney+, in modo da scoprire tutti i contenuti presenti nel catalogo della piattaforma in attesa della trasmissione della nuova stagione. Per accedere al servizio di streaming di Disney bastano 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sui piani è possibile visitare il sito ufficiale:

Doctor Who è su Disney+

La nuova stagione di Doctor Who sarà trasmessa, quindi, su Disney+, andando ad arricchire un catalogo di contenuti già molto ricco. Per abbonarsi al servizio è possibile scegliere tra tre diversi piani:

Standard con pubblicità , con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il servizio ha un costo di 5,99 euro al mese

, con contenuti in e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il servizio ha un costo di Standard , con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il servizio ha un costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all’anno

, con contenuti in e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il servizio ha un costo di oppure di Premium, con contenuti in 4K e possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi; il servizio ha un costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Per attivare uno dei piani di Disney+ è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Il trailer della nuova stagione di Doctor Who

In attesa del prossimo 11 maggio e del rilascio dei primi episodi della nuova stagione di Doctor Who, è disponibile oggi il primo trailer della serie con protagonista Ncuti Gatwa. L'appuntamento con la nuova stagione è, quindi, fissato su Disney+ tra poco più di un mese.

