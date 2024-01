Docking Station super compatta con 6 ingressi in 1 a soli 15€, BOOM

Ancora una promozione folle di Amazon che vogliamo portare alla tua attenzione. Se fai presto oggi ti porti a casa un ottimo dispositivo che aumenta le porte del tuo computer a un prezzo ridicolo. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Docking Station ORICO a soli 15,80 euro, invece che 29,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto niente male del 47% e quindi adesso puoi risparmiare ben 14 euro. Avrai tutte le porte che ti servono e non dovrai più attaccare e staccare le tue periferiche. Inoltre il suo design ultra compatto ti consente anche di portartela dietro e usarla all'occorrenza. Ottima per i portatili.

Docking Station con 6 porte in un solo dispositivo

Con questo Hub USB aumenti notevolmente le porte del tuo computer occupando però un solo ingresso. Avrai a disposizione 3 porte USB-A dove potrai infilarci pendrive, tastiera, mouse e controller. L'ingresso HDMI e quello Type-C per configurare più monitor e agevolare il lavoro. E la porta PD da 100W che ti permette di ricaricare diversi device.

Tutto questo in uno spazio piccolissimo e un peso esiguo. È pensata proprio in questo modo così che la puoi avere sempre con te. Ed è compatibile con tantissimi laptop e computer che hanno Windows come sistema operativo, nonché MacBook e addirittura alcuni smartphone.

Insomma è un vero portento che oggi ti costa pochissimo. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Docking Station ORICO a soli 15,80 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

