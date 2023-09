Docking Station per SSD/Hard Disk con alimentatore e ventola in promo speciale su Amazon

La Docking Station DS-4SSD-EU di SABRENT ti permetterà di espandere la capacità di archiviazione del tuo pcgrazie a 4 slot per SSD/HDD, USB 3.2 Gen 1, inoltre è previsto di alimentatore e ventola integrati, adatto quindi a soddisfare le esigenze di archiviazione più impegnative. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo incredibile: soli 89,99€.

Questa docking station è compatibile con SSD/HDD SATA da 2.5 pollici, il che significa che puoi utilizzare facilmente i tuoi dischi rigidi esistenti o gli SSD per espandere la capacità di archiviazione del tuo computer.

Grazie a 4 slot per SSD/HDD, puoi collegare fino a quattro dischi rigidi o SSD contemporaneamente, consentendoti di trasferire dati rapidamente e senza sforzo. La velocità USB 3.2 Gen 1 garantisce un trasferimento dati ad alta velocità.

La presenza di un alimentatore e di una ventola integrati garantisce che i tuoi dischi siano sempre mantenuti alla giusta temperatura, prevenendo il surriscaldamento e garantendo una lunga durata.

In sintesi, è uno dei migliori prodotti e ti permetterà di espandere la capacità di archiviazione del tuo computer in modo semplice ed efficiente. Con la sua compatibilità e la velocità USB 3.2 Gen 1, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per stare tranquillo. Approfitta ora di questo interessante sconto che ti farà risparmiare circa il 10% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

