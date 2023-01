Docking Station ORICO: un'OFFERTA UNICA su Amazon con l'applicazione del coupon

Il prodotto di cui parliamo oggi è qualcosa di molto particolare, qualcosa che può rendersi utile nel modo più rapido possibile, e soprattutto per più cose. Si tratta di una Docking Station creata da ORICO, con 4K HDMI, porte USB 2.0 e altro ancora. Ma a cosa serve? Praticamente a tutto, per collegare il vostro PC alla corrente, o a un televisore, o aumentare il numero delle vostre porte USB per potervi collegare più periferiche, e diversi altri utilizzi.

Ebbene, questo piccolo ma incredibilmente utile gioiellino, l'ORICO Docking Station, è da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino con l'applicazione del coupon, e potrete aggiudicarvelo a soli 12,79€.

Docking Station ORICO: uno per tutti!

Come già vi abbiamo anticipato, si tratta di un piccolo oggetto in grado di aiutarvi in tutti i modi possibili. Se ad esempio dovete collegare il vostro laptop al TV tramite HDMI potrete farlo (in caso non sia presente una porta), oppure aumentare le porte USB se ne avete bisogno, magari per un mouse cablato o per chiavette USB, o chiavette Wi-Fi, oppure potrete sfruttarlo semplicemente come adattatore.

La Docking Station ORICO in offerta su Amazon infatti dispone anche di una porta USB 3.0 per la qualità migliore, di 2 porte USB 2.0, di una porta di tipo C, ed è compatibile anche con MacBook Air e MacBook Pro (la lista completa dei modelli compatibili è disponibile sulla pagina Amazon del prodotto).

