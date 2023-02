Docking Station Acasis: disponibile su Amazon a SOLI 13,59 Euro

Il prodotto di cui parliamo oggi è qualcosa di molto particolare, qualcosa che può rendersi utile nel modo più rapido possibile, e soprattutto per più cose. Si tratta di una Docking Station creata da Acasis, con porte HDMI, porte USB 3.0 e altro ancora. Se vi state chiedendo a cosa serva, la risposta più pratica è "praticamente a tutto": per collegare il vostro PC alla corrente, o a un televisore, o aumentare il numero delle vostre porte USB per potervi collegare più periferiche, un prodotto leggero e portatile che vi farà sempre comodo.

Ebbene, da oggi la Docking Station Acasis è disponibile su Amazon in offerta a soli 13,59€, con un ricco 20% di sconto sul prezzo originale.

Docking Station Acasis: utilità versatile

La Docking Station è un piccolo oggetto in grado di aiutarvi in tutti i modi possibili. Se ad esempio dovete collegare il vostro PC portatile a un TV tramite HDMI per vedere un film o fare una presentazione, potrete farlo, oppure aumentare le porte USB a vostra disposizione se ne avete bisogno (magari per un mouse cablato o per chiavette USB), utilizzarlo come caricatore, o altro ancora.

Sappiate infatti che la Docking Station Acasis infatti dispone anche di 3 porte USB 3.0 per la qualità migliore, ma anche porta HDMI, una porta USB C 3.0 e un porta PD 100W. Se ve lo state chiedendo, sì: tutte le porte USB possono funzionare contemporaneamente.

