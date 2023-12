Docking Station 7 in 1 in SUPER OFFERTA a 16€ su Amazon

Oggi puoi portarti a casa un Hub USB che ti permette di aumentare notevolmente le porte del tuo computer, fisso o portatile, spendendo pochissimo. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la Docking Station 7 in 1 firmata Baseus a soli 16,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non era altissimo, ma con questo ulteriore sconto è da prendere senza nemmeno pensarci. Un dispositivo utilissimo che ti permette di avere tutte quegli ingressi o uscite che non hai nel tuo computer, o che hai ma non sono tante quante ne vorresti.

Docking Station 7 in 1 per avere tutto quello ch ti serve

Con questo Hub USB avrai letteralmente tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto, usando una sola porta USB Type-C del tuo computer. Avrai a disposizione 3 porte USB 3.0, uno slot per scheda SD e microSD, un ingresso HDMI e una porta PD da 100W.

Il tutto in un design minimal, compatto e leggero, che ti permette di portartelo sempre dietro. Comodo ad esempio da mettere nella borsa del portatile. L'ingresso HDMI supporta una risoluzione fino a 4K a 60 HZ e la porta PD ha una potenza di 100W per ricaricare il tuo dispositivo in pochissimo tempo.

Un vero affare dunque, soprattutto per quello che spendi. Quindi non aspettare che l'offerta scada, vai subito su Amazon e acquista la tua Docking Station 7 in 1 Baseus a soli 16,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

