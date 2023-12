Docking Station 14 in 1 con triplo display 4K in OFFERTA al 60%

Se hai bisogno di aumentare le porte del tuo computer, che sia portatile o fisso, allora non perdere questa offerta incredibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Docking Station 14 in 1 firmata Baseus a soli 61,91 euro, invece che 154,79, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 9EFCIVTA al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un triplo sconto che porta il rezzo a terra e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 92 euro sul totale. E poi questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Docking Station 14 in 1 spettacolare a prezzo tagliato

Ovviamente non si può fare a meno di sottolineare quanto il prezzo sia basso, ma non è solo questo che la rende uno dei migliori acquisti di oggi. A partire dal design compatto, con un pratico piedistallo, offre molte soluzioni per ogni tipo di computer. Infatti è compatibile sia per Windows che per Mac.

Avrai tutto quello che ti serve e forse anche qualcosa in più. È dotata di 2 porte HDMI che supportano il 4K e 2 Type-C PD da 100W per cui potrai avere almeno 3 monitor contemporaneamente. Possiede diversi ingressi USB 3.0 per trasferimenti velocissimi e per usare mouse, tastiere e webcam.

Fai presto perché l'offerta è destinata a durare pochissimo. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista la tua Docking Station 14 in 1 firmata Baseus a soli 61,91 euro, invece che 154,79, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 9EFCIVTA al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.