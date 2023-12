Docking Station 10 in 1 in OFFERTA BOMBA su Amazon

Le docking station sono ampiamente utilizzate per gestire la crescente quantità di dispositivi che gli utenti possono collegare ai loro computer o ad altri. Su Amazon, oggi, la docking station 10 in 1 è scontato del 25% tramite coupon per un costo d'acquisto finale di 52,49€.

Docking Station in maxi sconto

L'hub 10 in 1 rappresenta una soluzione completa per l'espansione delle capacità dei tuoi dispositivi. Con due porte HDMI 8K30Hz/4K60Hz, questo dispositivo consente la connessione di due monitor esterni, offrendo una flessibilità visiva avanzata. Inoltre, include una porta Ethernet gigabit RJ45 per una connessione Internet veloce e affidabile durante lavoro o gioco.

Le opzioni di trasferimento dati sono diverse, con due slot per lettori di schede SD/TF e porte dati USB C 3.0/USB A 3.0 e USB A 2.0. L'adattatore Ethernet RJ45 supporta velocità di rete fino a 1000 Mbps, garantendo un flusso di dati fluido. Per la massima versatilità, l'hub estende anche una porta di ricarica USB C con supporto per Power Delivery 100W, consentendo la ricarica rapida del computer fino a 85W.

La dotazione di due porte HDMI consente la connessione di monitor con risoluzioni singole di 8K@30Hz o risoluzioni simultanee di 4K@60Hz. È importante verificare la compatibilità del computer host con l'uscita del segnale DP1.4 per sfruttare appieno le capacità dell'hub.

Questo adattatore USB C multiporta offre un'espansione comoda e efficiente, garantendo la connettività di una varietà di dispositivi e soddisfacendo le esigenze di trasferimento dati, visualizzazione e connessione a Internet. La sua compatibilità universale lo rende adatto a una vasta gamma di dispositivi.

Lo sconto del 25% sulla docking station 10 in 1 è applicabile tramite la spunta della casella coupon sotto la prima descrizione del prodotto, prezzo finale 52,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.