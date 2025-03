Docking Station 10-in-1 Baseus: connettività massima ad un mini prezzo (-20%)

Rendi più ordinata e funzionale la tua postazione di lavoro con la Docking Station 10-in-1 Baseus! Oggi questo gadget super utile è disponibile su Amazon a soli 55 euro con un super sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Docking Station 10-in-1 Baseus: massima versatilità ed efficienza

La Docking Station 10-in-1 Baseus è un gadget super versatile per caricare tutti i tuoi dispositivi elettronici eliminando l'ingombro di cavi eccessivi sulla scrivania.

Nello specifico è dotata di: 2 porte HDMI, 1 porta USB-C, 3 porte USB-A, 1 porta USB-C PD de 100 W, 1 porta Ethernet, 1 slot per schede SD/TF.

La sua versatilità è davvero sbalorditiva: ad esempio potrai scegliere se trasmettere lo schermo utilizzando una porta HDMI e goderti la straordinaria chiarezza 4K a 120 Hz, oppure provare il massimo piacere visivo con il doppio display con risoluzione 4K a 60 Hz su entrambe le porte HDMI.

Anche la velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps con le 2 porte USB 3.2 è superlativa così potrai trasferire file e immagini di grandi dimensioni in pochi secondi. Allo stesso tempo, lo slot per schede SD/TF ti consente di leggere le tue schede di memoria contemporaneamente con una velocità fino a 104 MB/s.

Per finire, garantisce una potenza in ingresso massima di 100 W con la porta USB-C PD così da poter sfruttare una ricarica pass-through ad alta velocità fino a 85 W sul tuo laptop.

Oggi la Docking Station 10-in-1 Baseus è disponibile su Amazon a soli 55 euro con un super sconto del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.