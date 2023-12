Dobby di Harry Potter in versione LEGO è uno spettacolo: il set è in SUPER SCONTO

Il magico mondo di Harry Potter si espande ulteriormente con il nuovo modellino LEGO dedicato a Dobby, l'Elfo Domestico, che porta la gioia della costruzione e dell'esposizione ai fan di tutte le età. Questo affascinante set consente ai fan di immergersi nelle avventure della saga, dando vita a uno dei personaggi più amati del mondo magico.

Dobby, l'Elfo Domestico, prende vita con una testa, orecchie e braccia snodabili, consentendo ai costruttori di creare una miriade di pose dinamiche. La possibilità di regolare le dita di Dobby offre l'opportunità di farlo tenere gli accessori inclusi, realizzati con i tradizionali mattoncini LEGO.

Questo set non solo cattura la magia di Dobby, ma include anche divertenti gadget di Harry Potter per far rivivere momenti indimenticabili dei film. Tra gli accessori, spiccano la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e il simbolico calzino di Harry Potter.

Per rendere completa l'esperienza, la figura di Dobby è dotata di un supporto con targhetta, consentendo ai fan di esporre con orgoglio il loro personaggio preferito come accessorio o decorazione della camera da letto. Questo set non è solo un modo fantastico per esplorare la creatività, ma anche per celebrare la magia intramontabile di Harry Potter nella vita di tutti i giorni.

Il Set LEGO di Dobby di Harry Potter è in sconto del 20% su Amazon e venduto a 23,99€. Approfittane subito!