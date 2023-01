DJI Pocket 2 ad un PREZZONE su Amazon, non lasciarti scappare questa promo

La DJI Pocket 2 è una fotocamera portatile destinata ai vlogger, che sostituisce DJI Osmo Pocket. Come il suo predecessore, ha un gimbal a tre assi integrato che offre un'eccezionale stabilizzazione di immagini e video. È leggera e portatile e viene fornita con diverse funzioni che vanno a modificare il frame-rate. Acquistala ora su Amazon a soli 339,28€ invece di 369,00€.

Può registrare e riprodurre video fino a 60 fps in 4K e FHD e ha un'impostazione di registrazione ad alta velocità aggiuntiva in FHD che può registrare video a 120 fps e 240 fps, adatta quindi per la riproduzione di contenuti al rallentatore. La sua qualità video complessiva è ottima e tende a diventare piuttosto calda durante l'uso, specialmente quando si riprende in 4k, quindi non bisogna mai lasciarla troppo sotto il sole.

Sebbene siano entrambe fotocamere piuttosto di nicchia, la DJI Pocket 2 è complessivamente migliore di Insta360 GO 2. DJI è più capace, con video 4K e un gimbal palmare integrato, oltre a una funzione di tracciamento. Ha anche una durata della batteria migliore, sebbene sia meno portatile di Insta360 e non può essere montata in punti ristretti per filmati POV.

DJI Osmo Action e DJI Pocket 2 sono fotocamere molto diverse. La Osmo Action è una action camera più tipica, mentre la Pocket 2 è una fotocamera unica con un gimbal integrato per riprese a mano libera stabilizzate e vlogging. La Pocket 2 ha un sensore leggermente più grande, che gli conferisce una migliore qualità dell'immagine e del video, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, Osmo Action è più versatile per i video d'azione perché è impermeabile e puoi montarlo su qualsiasi numero di accessori e oggetti, come caschi e magliette.

