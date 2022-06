DJI OM 5: Stabilizzatore a 3 Assi per VLOG in estate in offerta su Amazon

Il DJI OM 5 è realizzato con lo stesso policarbonato del suo predecessore ed è disponibile in grigio o in una tonalità rosata di bianco. Oltre al gimbal, nella confezione c'è anche un treppiede collegabile, un sacchetto ed un cavo di ricarica da USB-A a USB-C. In offerta su Amazon ad un prezzo speciale: solo 129,00€ invece di 159,00€.

Il morsetto magnetico per smartphone a molla è più grande del modello precedente, e risulta compatibile sopratutto con gli iPhone. Se utilizzi un telefono Android, può essere necessario un po' di fatica per posizionare il morsetto in modo che regga il telefono senza premere il pulsante di accensione o i controlli del volume. E se stai utilizzando un telefono extra-large, probabilmente dovrai rimuoverlo dalla custodia per posizionarlo correttamente.

La parte anteriore ospita una levetta, utilizzata per ruotare e inclinare il telefono, insieme a pulsanti per l'acquisizione delle immagini. Il pulsante di accensione e il cursore dello zoom si trovano sul lato sinistro insieme ad una porta di ricarica USB-C che si trova sulla destra. Sul retro è presente un pulsante di attivazione per la selezione della fotocamera ed altre funzioni.

Presente una batteria non sostituibile che impiega alcune ore per caricarsi completamente, ma dura a lungo, offrendo più di mezza giornata di utilizzo. Il treppiede da tavolo in gomma si avvita nella parte inferiore del gimbal.

È possibile utilizzare l'OM 5 sia in modalità verticale che orizzontale. Per passare da uno all'altro, tocca due volte il pulsante multiuso. Il cursore dello zoom funziona bene ma raggiunge il massimo con l'impostazione 8x. Se stai cercando di utilizzare il gimbal per ottenere scatti più stabili utilizzando un telefono come il Samsung Galaxy S21 Ultra, dovrai passare all'app della fotocamera nativa del tuo telefono e perdere l'accesso ai controlli sull'impugnatura.

Risparmia il 19% acquistandolo su Amazon, e ricordati che puoi richiedere la spedizione in 1 giorno se sei cliente Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

