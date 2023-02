DJI Action 2: action cam su Amazon disponibile a 120,00 EURO IN MENO

Pensando alle fotocamere "da azione" vi verranno in mente di sicuro mille avventure all'aperto, ed effettivamente è proprio questo di cui si parla. DJI è una garanzia in termini di qualità ed efficienza, sia per coloro che vogliono comodamente immortalare le proprie vacanze, sia per i più avventurieri che vogliono scattare e riprendere in ambiti più movimentati, o sott'acqua. Se vogliamo anche metterci di mezzo la versatilità e la comodità, è impossibile non pensare a DJI Action 2, la fotocamera d'azione impermeabile che in pochi pollici racchiude un mondo di possibilità.

Sappiate che se volete un pezzo del genere è la vostra grande occasione, perché da oggi DJI Action 2 è in offerta su Amazon a soli 399,99€, ovvero con uno sconto del 23% e un risparmio di circa 120,00€!

DJI Action 2: ovunque l'avventura vi porti

Con la massima semplicità nell'utilizzo e con il design magnetico, potrete cambiare facilmente gli accessori, e potrete riprendere in modi diversi i vostri grandi momenti. Si tratta di un prodotto piccolo e che non occupa spazio nella vostra borsa, dotato anche di cordino e fascia magnetica per "indossarla" sul petto o sulla testa e riprendere il mondo che vi circonda.

Parlando dell'aspetto più tecnico, la action camera DJI Action 2 registra video in 4k/120fps, straordinariamente fluidi e dettagliati, con super grandangolo FOV. Tramite l'app della camera potrete selezionare e combinare automaticamente i vostri momenti migliori. Come già accennato, la DJI Action camera 2 è anche impermeabile e robusta, e vi permetterà di immortalare anche le vostre avventure acquatiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.