Dixit, l'iconico gioco da tavolo, è in SUPER SCONTO: Amazon SVUOTATUTTO (-28%)

Dixit è un incantevole gioco di carte e narrazione progettato per stimolare l'immaginazione e la fantasia, capace di offrire un'esperienza coinvolgente da condividere con famiglia e amici. Con una capacità unica di coinvolgere giocatori di ogni età, Dixit si distingue come un gioco sorprendente, conviviale e divertente, creando indimenticabili momenti di condivisione.

In questa edizione rinnovata, il gioco presenta un tabellone funzionale, strumenti di votazione e un regolamento riorganizzato, rendendo il tutto semplice e di immediata comprensione.

La sua magia risiede nell'invitare i giocatori a intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, esplorando e esprimendo il proprio immaginario attraverso parole e immagini.

Il numero di giocatori consigliato varia da 3 a 8, rendendolo perfetto per riunioni familiari o serate con gli amici. L'età consigliata è di 8 anni in su, garantendo un'esperienza coinvolgente per giocatori di diverse fasce d'età. La durata media di una partita è di circa 30 minuti, il che lo rende adatto anche per sessioni di gioco più brevi. La confezione di Dixit include, oltre ad un regolamento, ben 84 carte Dixit che fanno scintillare l'immaginazione, 8 plance per votare, 8 conigli in legno e un tabellone di gioco.

