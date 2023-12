DIXIT: il gioco da tavolo profondo e fantasioso è in MEGA SCONTO su Amazon

Dixit è uno dei giochi da tavoli più famosi e popolare fra gli appassionati. Un gioco che stimola fantasia e la profondità di ognuno dei giocatori. Oggi, su Amazon, lo stesso Dixit è scontato del 28% e viene venduto al prezzo finale di 22,90€.

Dixit in sconto: l'occasione giusta per comprarlo!

Dixit non è solo un gioco di carte; è un'affascinante avventura di narrazione progettata per stimolare l'immaginazione e la creatività. Pensato per divertire famiglie e amici, questo gioco sorprendente è in grado di coinvolgere giocatori di ogni età in un viaggio attraverso un universo onirico e poetico.

Con un'edizione rinnovata, Dixit offre non solo una modalità di gioco conviviale e divertente, ma anche un design migliorato. Il tabellone funzionale, gli strumenti di votazione ergonomici e il regolamento riorganizzato rendono l'esperienza di gioco ancora più accessibile e immediata, permettendo a chiunque di partecipare facilmente.

Il gioco permette ai partecipanti di esprimere il proprio immaginario attraverso parole e immagini, creando indimenticabili momenti di condivisione. Con un numero consigliato di giocatori compreso tra 3 e 8 e un'età raccomandata di 8 anni o più, Dixit si adatta perfettamente a varie situazioni e gruppi.

Gli elementi inclusi, come il regolamento, le 84 carte Dixit, le 8 plance per votare e i 8 conigli in legno, completano l'esperienza di gioco. Si precisa che la scatola potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini, ma la magia e l'entusiasmo di Dixit rimangono inalterati. Preparati a immergerti in un mondo di narrazione, creatività e divertimento senza fine.

Oggi, su Amazon, il gioco da tavolo di Asmodee, Dixit, è in maxi sconto del 28% per un costo finale d'acquisto pari a 22,90€. Approfittane subito!

