Dividi le spese e risparmia: Conto Circle offre un buono IKEA da 100€

La gestione delle finanze condivise può spesso trasformarsi in un vero e proprio labirinto, con bilanci che faticano a quadrare e conti da sistemare alla fine del mese. Ma ora, un'offerta unica arriva sul mercato finanziario per semplificare la vita di familiari, amici o coinquilini che devono gestire spese condivise: il Conto Circle di Banca Sella.

L'offerta del Conto Circle di Banca Sella promette un'esperienza finanziaria senza stress, con operazioni illimitate e gratuite. Non solo, approfittando dell'attuale promozione, è possibile ottenere uno sconto sui primi tre mesi di canone, rendendo l'offerta ancora più allettante per chi desidera risparmiare senza rinunciare a servizi bancari completi. In più, tutti i nuovi utenti potranno ricevere un buono regalo IKEA da 100 euro.

Perché scegliere Conto Circle di Banca Sella

Una delle caratteristiche distintive del Conto Circle sono le operazioni illimitate e gratuite. Basta restrizioni e spese extra: con Conto Circle effettui bonifici istantanei e online, prelevi denaro da ATM Sella e da altre banche in area Euro e usufruisci di carte di debito e prepagate incluse, tutto a costo zero.

Grazie a Conto Circle puoi creare in modo facile e intuitivo un network di conti condivisi: con la funzionalità "Statistiche+" otterrai un quadro completo e in tempo reale delle spese ed entrate comuni. Ognuno potrà visualizzare le transazioni e i movimenti, semplificando la suddivisione delle spese ed eliminando i fastidiosi calcoli alla fine del mese.

Oltre alle già citate funzionalità, Conto Circle offre una serie di ulteriori vantaggi che rendono questa offerta ancora più allettante. Potrai scambiare denaro rapidamente con i tuoi contatti, ricevere due conti correnti Start gratuiti per il primo anno e richiedere un numero illimitato di Sella Junior senza costi aggiuntivi per ragazzi dai dodici ai diciassette anni.

Se stai cercando un conto bancario che ti offra numerosi vantaggi senza dover preoccuparti di limiti o costi nascosti, Conto Circle è la scelta perfetta per te. Sei un nuovo cliente? Apri il tuo Conto Circle entro il 5 luglio e carica lo stipendio entro il 5 agosto per ottenere una carta regalo IKEA dal valore di 100 euro, oltre a uno sconto sul canone di tenuta conto per i primi tre mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.