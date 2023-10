Dividi le spese e paga tramite l'iPhone con Satispay

Satispay è un comodo servizio di pagamento, totalmente indipendente da carte o banche, che vi permette di dividere le spese o pagare direttamente con lo smartphone in totale sicurezza e comodità, presso tutti i negozi che aderiscono. Si tratta di un'applicazione totalmente italiana, che mette a disposizione un portafoglio elettronico per gestire denaro e inviare pagamenti, con la stessa velocita e semplicità di come si invia un messaggio.

L'applicazione è totalmente gratuita. Una volta registrati, sarete subito in grado di usarla e, durante i pagamenti, non viene inoltre comunicato alcuna informazione personale proprio grazie all'indipendenza dalle carte di pagamento. Per funzionare è infatti sufficiente avere a disposizione IBAN e numero di telefono.

Satispay: l'app per pagare con un solo tocco!

La particolarità di Satispay sta proprio nell'eliminare qualsiasi intermediario: in questo modo siete liberi di gestire come volete i vostri soldi e con il massimo della trasparenza. Ciò permette anche transazioni dirette tra voi e gli esercenti, senza costi nascosti, commissioni o piccole tasse.

Per iniziare a usare il servizio, non dovete fare altro che scaricare e installare gratuitamente l'app di Satispay dall'App Store. Fatto ciò, sarete in grado di registrarvi gratuitamente e direttamente dall'interfaccia. Tutto ciò che vi serve è un documento di identità, il codice fiscale e il codice IBAN del conto che avete intenzione di collegare per caricare il portafoglio elettronico. Dovrete scegliere un importo minimo che sarà presente ogni settimana sul conto. Terminati questi passaggi, potrete da subito iniziare a pagare con il vostro telefono.

Con Satispay, i vostri fondi sono al sicuro e soltanto voi sarete in grado di accedervi. Attraverso l'uso dell'app, potrete effettuare acquisti presso tutti i negozi abilitati in totale velocità e sicurezza, senza la necessità di tirare fuori una carta. Sono necessari soltanto pochi tocchi per pagare o anche dividere le spese con gli amici presso un grande bacino di negozi e locali che aderiscono al servizio.

