Divertiti con Novakid: risparmia il 15% sui corsi per bambini

Divertiti con Novakid: la piattaforma online offre corsi di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni davvero unici nel loro genere. Impareranno giocando e interagendo con insegnanti madrelingua qualificati.

Inoltre, se ti iscrivi ora, puoi usufruire di uno sconto del 15% sul primo acquisto (per tutte le sottoscrizioni) usando il codice promozionale HTML15.

Divertiti con Novakid, la piattaforma che ti fa imparare l’inglese giocando

I tuoi figli potranno seguire lezioni online di inglese adatte alla loro età e al loro livello, tutte basate sull’immersione linguistica. In pratica, i bambini comunicano solo in inglese con gli insegnanti, come se fossero in un paese anglofono.

Le lezioni sono anche basate sul gioco, cioè i bambini imparano attraverso attività ludiche e stimolanti, come canzoni, storie, quiz e giochi interattivi.

La piattaforma si adatta alle esigenze di ogni bambino, offrendo un programma personalizzato che tiene conto dell’età, delle caratteristiche e degli interessi degli studenti.

Gli insegnanti sono tutti madrelingua certificati, con esperienza nell’insegnamento dell’inglese ai bambini. I progressi dei bambini saranno rapidi e, allo stesso tempo, si divertiranno.

Non è necessario portare i tuoi figli in un’aula affollata e chiassosa, poiché i corsi si svolgono direttamente online. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una connessione internet e un dispositivo con una webcam e un microfono.

Adesso, grazie all’offerta speciale, puoi avere uno sconto del 15% sul primo acquisto (per tutte le sottoscrizioni) usando il codice promozionale HTML15.

Puoi scegliere tra diverse opzioni di abbonamento, in base alle tue esigenze e al tuo budget. Hai anche la possibilità di seguire il progresso dei tuoi bambini e di accedere agli archivi delle lezioni, per fornire il supporto necessario.

Non lasciarti scappare questa grande occasione: iscrivi subito i tuoi figli alla piattaforma. Clicca sul bottone qui sotto e scegli il piano di abbonamento scontato del 15%. Divertiti con Novakid!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.