Divertiti con Apple Arcade: più di 200 giochi ti aspettano

Apple Arcade è il posto ideale per chi ama i videogiochi e vuole giocare in totale libertà. Con più di 200 giochi disponibili, questa piattaforma offre intrattenimento di qualità per tutti i gusti.

È presente un’ampia selezione di giochi senza interruzioni pubblicitarie o acquisti in-app, così potrai giocare senza distrazioni. La libreria di Apple Arcade contiene tutti i generi, dai puzzle che stimolano la mente alle avventure che ti fanno battere il cuore, dai giochi di strategia che sfidano il tuo intelletto ai simulatori che ti portano in mondi alternativi.

Su Apple Arcade, più di 200 giochi ti aspettano

La piattaforma è accessibile su una varietà di dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV, permettendoti di giocare in solitudine o di condividere il divertimento con gli amici. E con l’aggiunta costante di nuovi titoli, c’è sempre qualcosa di fresco ed eccitante da scoprire.

Tra i giochi esclusivi che puoi trovare su Apple Arcade c’è Sneaky Sasquatch, un’avventura unica che ti vede nei panni di un Sasquatch che si aggira di nascosto tra gli umani. È solo uno degli esempi di come Apple Arcade spinga i confini dell’innovazione nel gaming.

Apple Arcade invita tutti a provare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni. Dopo il periodo di prova, puoi scegliere di abbonarti per soli 6,99 euro al mese. E se acquisti un nuovo dispositivo Apple, il periodo di prova si estende a 3 mesi, dandoti ancora più tempo per esplorare più di 200 giochi che ti aspettano. Immergiti nel mondo di Apple Arcade e lasciati trasportare dall’avventura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.