Diventa Web Developer con i corsi di HTML.it Academy

Ogni anno le aziende richiedono oltre 100 mila Specialisti IT e 30 mila Developer, ma nonostante dei salari che nei primi due anni vanno dai 25 mila euro (per gli Specialisti IT) ai 35 mila euro (per i Developer) e possono arrivare a 60 mila euro dopo 5-10 anni, il 40% delle imprese non riescono a trovare candidati.

Le ragioni di questo fenomeno sono semplici, domanda e offerta non procedono di pari passo in quanto il mercato italiano non dispone di un numero sufficiente di professionisti del Tech. Per chi desidera operare in un settore in cui non si cerca lavoro ma lo si sceglie, HTML.it Academy, in partnership con Epicode, organizza dei corsi sotto forma di bootcamp online intensivi che permetteranno di affrontare con successo una carriera da Web Developer.

Per frequentare le oltre 1.000 ore di formazione offerte non è richiesta alcuna esperienza, i partecipanti potranno approfittare di un approccio didattico incentrato su apprendimento collettivo e lavori di gruppo in cui la pratica sui progetti rappresenta il 70% del percorso e si può sempre contare sull'assistenza di un coach personale.

Ma quali sono le garanzie offerte? Chi partecipa ai corsi potrà:

scegliere di pagare tra 2 anni e solo se troverà effettivamente lavoro;

pagare durante il corso e vedersi restituito il 110% se non dovesse trovare lavoro;

pagare il 50% subito e versare il resto solo dopo aver trovato lavoro.

I percorsi didattici

I corsi di HTML.it Academy permettono di selezionare il percorso che si preferisce con la possibilità di specializzarsi nel settore di cui si è più appassionati. Per questa ragione sono previsti:

un percorso Front End con cui imparare a gestire la parte visiva di siti Web e applicazioni;

con cui imparare a gestire la parte visiva di siti Web e applicazioni; un percorso Full Stack che affronta l'intero processo di sviluppo di un applicativo.

Percorso Front End

Il percorso Front End, della durata di 3 mesi e oltre 600 ore, permette di scoprire le basi dei protocolli Internet nonché quelle della programmazione e delle architetture software.

I partecipanti impareranno a lavorare in team, a creare la parte visiva di un sito Web per Desktop e mobile, ad applicare le nozioni base di progettazione della UX e UI di un prodotto digitale e a realizzare pagine Web statiche e dinamiche.

Il corso spiegherà l'uso dei linguaggi e dei framework front-end più diffusi (HTML, CSS, JavaScript, Angular), presenterà i vantaggi della metodologia Agile e mostrerà come creare applicazioni Web complesse e come collegare front-end e back-end tramite Web service.

Percorso Full Stack

Un corso di 6 mesi per oltre 1.000 ore di contenuti in cui sono presenti tutti temi del percorso Front End e a cui si aggiunge la formazione utile per:

connettersi ad un database per memorizzare ed elaborare dati;

creare e gestire database relazionali;

creare applicazioni Web complesse;

utilizzare i framework back-end più diffusi.

Tra i linguaggi e i framework trattati non mancano naturalmente i più popolari come HTML, CSS, JavaScript, Angular, Java e Springbot.

Perché entrare in HTML.it ACADEMY

Forte di una community composta da oltre 1.500 sviluppatori, l'HTML.it Academy basa i suoi percorsi formativi su lezioni online, progetti pratici, sessioni con guest speaker, coaching individuale ed esercitazioni sia individuali che di gruppo.

Le opportunità lavorative offerte non si limitano al mercato italiano, per questo motivo i corsi proposti rappresentano un trampolino di lancio per chiunque desideri operare anche in un contesto internazionale.

