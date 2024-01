Diventa un vero MasterChef con la Planetaria Moulinex IN OFFERTA su Amazon

Moulinex è un'azienda molto rinomata nell'ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, è presente un'offerta sulla Planetaria con uno sconto del 12% per un prezzo finale d'acquisto di 299,99€.

Planetaria Moulinex scontata su Amazon

L'impastatrice planetaria Moulinex è il compagno ideale per gli appassionati di cucina grazie al suo motore potente da 1500 W e agli utensili in metallo pressofuso di alta qualità. Questa impastatrice si distingue per la sua versatilità, permettendoti di eccellere in ricette nuove e sofisticate, oltre che in preparazioni più semplici e classiche.

Con una capacità generosa di 6,7 litri, il recipiente consente la preparazione di quantità significative di composti per dolci e impasti per pane. Monta a neve fino a 16 albumi e realizza fino a 60 cupcake e 10 impasti per pizza in soli 8 minuti. Il duplice movimento planetario di miscelazione assicura risultati rapidi ed omogenei, poiché la testa del robot e l'utensile di miscelazione ruotano in direzioni opposte.

Questa impastatrice non è solo una macchina dedicata all'impasto, ma un robot da cucina multifunzione. Con il kit di miscelazione e impasto incluso, puoi preparare pane, pizza e una vasta gamma di dolci, tra cui macaron, crostate meringate al limone e bignè alla crema.

Il design elegante e robusto, con struttura in metallo pressofuso, si distingue non solo per la sua estetica, ma anche per la capacità di affrontare impasti densi per pane senza sforzo. Dotata di 4 prese elettriche per una vasta gamma di accessori opzionali, l'impastatrice planetaria Moulinex semplifica il processo culinario, garantendo risultati eccellenti in ogni occasione.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto molto allettante del 12% sulla planetaria Moulinex che viene venduta a 299,99€.

