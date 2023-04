Diventa un esperto di UX Design: ti bastano meno di 10 euro

L'UX Design è diventato un aspetto cruciale per il successo di un'azienda. Oggi, sempre più marchi stanno capendo quanto influisce sulla loro strategia complessiva e, di conseguenza, la richiesta di esperti in UX Design è in costante crescita. Ethan Parry, con la sua vasta esperienza e la sua passione per l'UX Design, è diventato una figura di spicco nell'ambiente: oggi, tutte le sue conoscenze nell'ambito sono racchiuse nelle 22 videolezioni del suo corso online "Introduzione allo UX Design", che puoi ottenere per un periodo di tempo limitatissimo a meno di 10 euro. Il corso si concentra principalmente su ricerca, metodologia e strategia UX complessiva che accompagna l'UX Design.

Cosa imparerai nel corso?

Inizierai il corso esplorando i fondamenti di UX e il valore aziendale dell'UX Design, dalle su origini nel Feng Shui fino alla prospettiva di Ethan sul futuro dell'industria. Scoprirai i principi di accessibilità ed euristica, approfondirai il processo UX in cinque passaggi. Imparerai tutto ciò che c'è da sapere sulla ricerca UX, dalle interviste al focus group, fino alle tecniche di mappatura delle affinità. Diventerai, così, un esperto risolutore di problemi, imparano a creare una mappa di viaggio e a organizzare i tuoi contenuti in modo efficace.

Un altro aspetto sarà dedicato ai prototipi da testare con gli utenti, documentando e dando priorità ai tuoi risultati. Capirai, inoltre, come misurare la UX e presentare i tuoi risultati in modo creativo ai tuoi clienti, mostrando l'importanza dell'UX Design all'interno dell'azienda. Infine, avrai l'opportunità di creare il tuo case study, documentando l'intero processo di progettazione della UX e mostrando il tuo lavoro nel tuo portfolio.

Il corso è rivolto a designer, sviluppatori, imprenditori e tutti coloro che sono interessati a conoscere prodotti o servizi digitali. Per seguire il corso non è necessario avere alcuna conoscenza pregressa: ti basteranno un laptop, una connessione Internet e la motivazione per conoscere l'UX Design a fondo.

Approfitta della promozione: il corso di Ethan Parry è uno tra i più apprezzati dalla community Domestika, con oltre 20 mila allievi e il 98% di valutazioni positive. A soli 9,99 euro otterrai accesso illimitato e per sempre a tutte le 22 videolezioni, che potrai guardare e riguardare quante volte e ovunque vuoi, le risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante e tutti gli eventuali futuri aggiornamenti.

