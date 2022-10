Dissipatore per CPU a torre singola Artic Freezer i35, sconto immediato

Se stai cercando un dissipatore per CPU a torre singola per il tuo super PC, sei capitato nel posto giusto. L'Artic Freezer i35, uno di migliori in assoluto nel settore, lo trovi proprio adesso su Amazon all'interessante prezzo di 30€, tutto incluso. Ma devi fare in fretta perché ci sono pochi pezzi a disposizione.

Il motore a bassa vibrazione e a basso consumo della ventola, e il cuscinetto a strisciamento idrodinamico, combinano un funzionamento silenzioso ed efficiente. Grazie alla loro alta pressione statica, sono ideali per l'uso su radiatori e dissipatori di calore. Anche con un'alta densità di alette, trasportano molta aria e dissipano meglio quella calda dal dissipatore.

Dissipatore per CPU Freezer i35, pezzo OK

Con i suoi 4 Heatpipes, il dissipatore ti permette un veloce trasferimento del calore nel radiatore, dove può essere dissipato in modo efficiente da una ventola da 120 mm. La velocità della ventola può essere controllata dinamicamente tramite PWM, quindi può essere adattata a qualsiasi scenario. Grazie poi al suo design specifico per Intel (compatibile con Intel 1700, 1200, 115X - Ndr.), riduce anche al minimo il materiale di montaggio inutile, rendendoti più facile l'installazione.

Grazie alle sue dimensioni compatte, non ci sono restrizioni nell'uso della RAM. Anche se il socket è aumentato di dimensioni rispetto al suo predecessore, l'hotspot rimane centrato nell'area della CPU- Die. Le heatpipes Direct Touch del Freezer i35 CO coprono completamente quest'area. Pure i moduli con grandi Heatsinks possono essere montati e non sono bloccati dal dissipatore per CPU.

Nella confezione è inoltre inclusa la pasta termica MX-5: 0,8 g pronti per l'applicazione. Questo permette uno spessore di applicazione fine e non è conduttivo o capacitivo - rendendola semplice e assolutamente sicura da usare. Corri su Amazon e fallo tuo all'interessante prezzo di 30€, tutto incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.