Dispositivo streaming e registrazione Elgato con HDR10 e 4K: sconto di oltre il 15% su Amazon

L'Elgato HD60 X è la risposta definitiva per coloro che cercano un dispositivo adatto allo streaming e usato anche per le registrazioni di alta qualità. Questa piccola scatola nera ha la capacità di catturare video in 1080p a 60 FPS e supporta anche l'HDR10 o la registrazione in 4K a 30 FPS con una latenza molto bassa, quindi l'ideale per i gamers e i creatori di contenuti. Acquistalo ora su Amazon a soli 149,99€ invece di 177,69€.

E' compatibile con una vasta gamma di console, tra cui PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S. È inoltre perfettamente integrato con software di streaming come OBS e si adatta sia a PC che a Mac.

La capacità di catturare video in 4K assicura che i contenuti siano sempre di alta qualità. Che tu stia registrando sessioni di gioco, creando tutorial o trasmettendo in diretta, otterrai sempre risultati eccezionali. Inoltre è anche estremamente semplice da utilizzare. Basta collegarlo alla console e al computer tramite USB 3.0 e installare il software Elgato sul sistema per iniziare a registrare o trasmettere in pochi istanti.

Questo dispositivo richiede Windows 10 (64-bit) per funzionare al massimo delle prestazioni, quindi assicurati di avere il sistema operativo corretto per sfruttarne tutte le potenzialità. L'Elgato HD60 X è una scelta eccezionale per coloro che vogliono portare la qualità dei loro contenuti a un livello superiore.

Approfitta ora dello sconto di oltre il 15% e acquistalo su Amazon ad un prezzo davvero molto basso. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

