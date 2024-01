DISPOSITIVI SEMPRE AL 100% con il Powerbank da 10.000mAh al 33% di SCONTO

Avere con sé un Powerbank è sempre utile per mantenere carichi i propri dispositivi e oggi, su Amazon, il powerbank da 10.000mAh è scontato del 33% (+ un coupon applicabile del 5%) per un prezzo d'acquisto finale pari a 19,99€.

Powerbank da 10.000mAh in doppio sconto

Il Caricabatterie Portatile da 10.000mAh di INIU rappresenta l'apice della sicurezza e dell'efficienza nella ricarica. Con uno spessore di soli 0,5 pollici, questo power bank è il più sottile nel suo genere da 10.000mAh, offrendo la potenza necessaria per un intero weekend di viaggio senza appesantire le tasche.

A differenza di altri, può ricaricare dispositivi attraverso cavi USB-C direttamente e non solo tramite la porta USB-C, garantendo massima versatilità. La ricarica ad alta velocità da 3A è in grado di alimentare l'iPhone fino al 78% in un'ora, grazie al sistema AutoFit che identifica e fornisce la velocità ottimale per ogni dispositivo, caricando il doppio rispetto ai caricatori da 2,1A.

Il sistema SmartProtect a 15 livelli di INIU assicura una carica sicura e affidabile, evitando qualsiasi anomalia all'inizio, riducendo il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dei dispositivi collegati.

Nella confezione, oltre al Caricabatterie Portatile da 10000mAh, trovi un cavo USB-A a USB-C da 0,3M/1ft, una pratica custodia da viaggio. Si tratta di un dispositivo utile per gli amanti dei viaggi ma anche per chi, banalmente, si trova ad avere delle giornate molto frenetiche e dunque, talvolta trovandosi fuori di casa, necessita di un powerbank affidabile, compatto e leggero.

Amazon oggi applica un mega sconto del 33% sul Powerbank da 10.000mAh (+ un coupon applicabile del 5%) per un costo finale e totale di 19,99€.

