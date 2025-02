Display ultra-fluido a 144Hz e doppia fotocamera da 50MP: Motorola Edge 50 Fusion è in offerta, ma solo per poco!

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo Edge 50 Fusion, viene messo in promozione con uno sconto attivo del 39% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 242€.

Motorola Edge 50 Fusion: ecco l'analisi della scheda tecnica del best buy dell'azienda

Il Motorola Edge 50 Fusion unisce design sofisticato e prestazioni elevate, offrendo un'esperienza d’uso fluida e coinvolgente. Il suo profilo ultrasottile e leggero, con curve simmetriche, garantisce un'ergonomia perfetta, mentre la protezione IP68 assicura resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per qualsiasi situazione.

Il display pOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 144Hz offre immagini straordinarie, con colori intensi e contrasti perfetti. Il tutto è accompagnato da un impianto audio Dolby Atmos, che regala un suono multidimensionale immersivo, ideale per film, serie TV e giochi.

Per gli amanti della fotografia, il sistema di fotocamere da 50MP + 13MP assicura scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione. Grazie a una tecnologia avanzata, il numero di pixel di messa a fuoco è 32 volte superiore, garantendo immagini sempre perfette e video di alta qualità.

L’autonomia non sarà un problema grazie alla batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica TurboPower da 68W, inclusa nella confezione, per avere energia sufficiente in pochi minuti. Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 7s Gen 2, che assicura prestazioni elevate e fluidità in ogni attività, supportato da un ampio spazio di archiviazione per avere sempre tutto a portata di mano.

