Display Asus TUF Gaming VG25 offerto con uno sconto del 41% su Amazon

Il display ASUS TUF Gaming VG259QR ha un'incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz, che fa sì che anche i giochi più impegnativi dal punto di vista visivo e dal ritmo più sostenuto vengano eseguiti in modo impeccabile e senza alcun ritardo. Le prestazioni in giochi come gli sparatutto in prima persona, i giochi di strategia in tempo reale, i giochi di corse e i giochi sportivi miglioreranno la loro resa. Acquistalo su Amazon a soli 249,99€ invece di 425,00€.

Il display ASUS VG259QR è predisposto per funzionare con NVIDIA GSYNC. È possibile avere un'esperienza di gioco fluida e senza lag con una scheda grafica della serie NVIDIA GeForce GTX 10- o RTX 20 grazie al supporto integrato della tecnologia VRR.

La funzione Extremely Low Motion Blur (ELMB) si avvale dell'esclusiva tecnologia ASUS Motion Picture Response Time (MPRT) da 1 ms per ridurre il motion blur, l'aliasing e altre anomalie visive. Il risultato finale è un gioco più fluido e reattivo. ASUS Dynamic ASUS TUF Gaming VG259QR è dotato della tecnologia Shadow Boost, che illumina le zone buie dell'ambiente di gioco aumentando contemporaneamente la quantità di luce in altri punti per migliorare la visione.

L'utilizzo del tasto di scelta rapida GamePlus di ASUS, ottimizzato per l'uso con i suoi titoli, vi consentirà di migliorare notevolmente la qualità della vostra esperienza di gioco con la sola pressione di un tasto. Questo ruolo è stato sviluppato in collaborazione con i giocatori più esperti per fornire loro gli incentivi necessari a perfezionare ulteriormente le proprie abilità di gioco ed è stato realizzato con il loro contributo.

Il monitor ASUS TUF Gaming VG259QR vanta una tecnologia Flicker-Free integrata che riduce lo sfarfallio dello schermo. Ciò contribuisce ad alleviare la stanchezza e l'affaticamento degli occhi dovuto a giochi prolungati, riducendo la quantità di movimento dello schermo. Ultra-Low Blue Light è il nome di una nuova tecnologia creata da ASUS. Questa tecnologia riduce la quantità di luce blu potenzialmente pericolosa emessa dal display. Sono disponibili quattro diverse impostazioni del filtro che possono essere utilizzate per monitorare la quantità di riduzione della luce blu ottenuta.

Un'ampia gamma di dispositivi multimediali è compatibile con un gran numero di opzioni di connessioni, tra cui DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4) x2 e una connessione per auricolari. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

