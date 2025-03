Disney+: tutto pronto per il debutto di O'Dessa

Giovedì 20 marzo su Disney+ fa il suo debutto O'Dessa, il nuovo film di Searchlight Pictures scritto e diretto da Geremy Jasper, con protagonista l'attrice Sadie Sink (Stranger Things). Ambientata in un futuro post-apocalittico, la pellicola si presenta come un'opera rock monumentale, con 16 canzoni originali, tanti effetti speciali, tanta azione e grandi emozioni.

Il film O'Dessa sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+, ecco perché per vederlo occorre la sottoscrizione di uno dei tre piani di abbonamento disponibili. Il più economico - Standard con pubblicità, parte da 5,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo.

O'Dessa al debutto su Disney+

O'Dessa è una giovane ragazza di campagna con un dono speciale: la sua voce. Per salvare Euri Dervish, il suo unico amore, deve intraprendere un viaggio molto pericoloso, durante il quale dovrà anche trovare un prezioso cimelio di famiglia. Al suo arrivo in una città infida, riesce finalmente a ricongiungersi con Euri, ma l'anima di quest'ultimo è ancora in pericolo. La salvezza potrà arrivare soltanto dal potere del canto e del destino.

Il grande pubblico conosce già l'attrice che dà il volto a O'Dessa. La statunitense Sadie Sink è infatti famosa in tutto il mondo per il ruolo di Maxine "Max" Mayfield nella serie evento Stranger Things. Nata in Texas nel 2002, la 22enne americana è famosa anche per l'interpretazione dei personaggi Ellie e Christine "Ziggy" Berman, rispettivamente in The Whale e Fear Street.

L'altro protagonista del film O'Dessa è lo statunitense Kelvin Harrison Jr., che dà il volto al personaggio di Euri Dervish. Nel corso della sua carriera come attore, ha ricevuto la candidatura ai Premi BAFTA come miglior stella emergente per Waves - Le onde della vita, film del 2019 scritto e diretto da Trey Edward Shults.

