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Disney+ gioca un’altra partita: prezzi a partire da 5,99€ al mese

Disney+ gioca un’altra partita: prezzi a partire da 5,99€ al mese
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 nov 2026
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L'ultima promozione di Disney+, che consente di attivare i piani di sei mesi con prezzi a partire da 5,99 euro al mese, conferma che la piattaforma streaming statunitense gioca un'altra partita rispetto alla concorrenza. Al di là della varietà e della mole dei titoli in catalogo, infatti, Disney+ vanta anche un prezzo di listino alla portata di tutti.

Standard con pubblicità è il piano più economico, il cui prezzo è pari a 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro senza vincoli. A fronte delle interruzioni pubblicitarie durante la visione dei contenuti on-demand, offre l'accesso all'intero catalogo del servizio streaming.

Pagina offerta Disney+

disney plus offerta

Presenta poi diversi punti in comune con il piano Standard, il cui prezzo è invece di 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro. Entrambi i piani condividono infatti la qualità video fino a 1080p Full HD, l'accesso a tutti i titoli presenti in catalogo e la possibilità di riprodurre la visione su due dispositivi in contemporanea.

L'esperienza di visione più completa è invece assicurata dal piano Premium, disponibile a 11,99 euro al mese per i primi sei mesi con rinnovo a 15,99 euro al mese senza vincoli. Gli utenti Premium possono fare affidamento sull'opzione Download (in comune con gli abbonati al piano Standard), su quattro riproduzioni in contemporanea anziché due e sulla tecnologia Dolby Atmos.

L'iniziativa in corso è valida per tutti i nuovi clienti Disney+, a patto di avere 18 anni compiuti, e per chi decide di riattivare un vecchio abbonamento.

Pagina offerta Disney+

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